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Адвокат Вышинского обжаловал его арест

Понедельник, 21 мая 2018, 17:44

Защита подала апелляцию на арест руководителя "РИА НовостиУкраина" Кирилла Вышинского.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Подали апелляцию на отмену меры пресечения в виде содержания под стражей и просим ее заменить на другую не связанную с содержанием под стражей", - сказал адвокат.

Он добавил, что апелляцию 21 мая послали по почте, а 22 мая, непосредственно, в канцелярию суда будет подана апелляционная жалоба.

Как сообщалось, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Алена Мазуренко, УП
Темы: судРосcия
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