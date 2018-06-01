В России отреагировали на "Путин, спаси!" от Вышинского
В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь арестованному в Украине главреду "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но не объяснили как.
Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает ТАСС.
"Российская сторона всегда оказывает помощь российским гражданам. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", - подчеркнул дипломат.
Так он прокомментировал обращение Вышинского к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры для его скорейшего освобождения.
"Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", - добавил Кожин.
Как сообщалось, в пятницу на заседании Апелляционного суда в Херсоне главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.
Руководителю "РИА Новости Украина" объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.