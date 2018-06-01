В России отреагировали на "Путин, спаси!" от Вышинского

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Пятница, 1 июня 2018, 15:15

В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь арестованному в Украине главреду "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но не объяснили как.

Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает ТАСС.

"Российская сторона всегда оказывает помощь российским гражданам. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", - подчеркнул дипломат.

Так он прокомментировал обращение Вышинского к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры для его скорейшего освобождения.

"Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", - добавил Кожин.

Как сообщалось, в пятницу на заседании Апелляционного суда в Херсоне главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

Руководителю "РИА Новости Украина" объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Темы: СМИ Росcия Путин скандал
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