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Данилюк в письме нардепам предупредил о возможном скачке инфляции

Пятница, 1 июня 2018, 16:52
Данилюк в письме нардепам предупредил о возможном скачке инфляции

Министр финансов Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от МВФ.

Об этом свидетельствует копия письма, которая есть в распоряжении "Украинской правды".

Данилюк просит нардепов "отложить в сторону все существующие политические споры" и "принять решение исторической важности".

"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", - объясняет чиновник.

Он предупреждает, что если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают "серьезные финансовые и политические последствия".

Данилюк напоминает, что невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов. И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более 23 млрд долларов.

"В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - отмечает он.

Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и "отбросит государство в развитии на годы назад".

 

Как сообщалось, Международный валютный фонд сообщил украинской власти, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

При этом МВФ настаивает на безотлагательном введении в Украине закона об антикоррупционном суде, в котором будут учтены поправки для полного соответствия закона условиям программы фонда EFF и указанным в ней обязательствами страны, а также рекомендациям Венецианской комиссии.

Подробнее об этом - в статье "Игры вокруг Антикоррупционного суда: что скрыто в законопроекте Порошенко".

Украинская правда

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Темы: Александр ДанилюкМВФВерховная Рада
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