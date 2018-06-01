Суд взялся за первое нападение на Окуеву и Осмаева

Суд начал рассмотрение дела о первом покушение на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Об этом 31 мая в Facebook сообщила адвокат Осмаева Марина Мацегора.

"Сегодня Подольский районный суд Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Кринари (Денисултанова) Артура Абдулайовича", – написала адвокат.

Она рассказала, что обвиняемому икриминуют ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины, то есть покушение на убийство.

"Будет рассматривать дело суд присяжных", – добавила Мацегора, отметив, что такое желание выразил обвиняемый.

Первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.

По версии следствия, нападающий назвался французским журналистом газеты "Le Mond" Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелил в ответ.

Раненых Осмаева и нападающего отправили в больницу.

У "журналиста" также обнаружили документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападающий, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины – не Александр Дакар "а совсем другое лицо, регулярно ездившее в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является Артуром Денисултановым-Курмакаевым, киллером по прозвищу "Динго".

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.