Защита Штепы добилась отвода троих из четырех судей

Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подозревается в сепаратизме, об отводе троих из четырех членов судейской коллегии.

Об этом заявил адвокат Александр Шандрин, передает "Укринформ".

"Удовлетворено ходатайство защиты об отводе троих из четырех судей: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может быть предвзятым", - подчеркнул Шандрин.

Он добавил, что суд перенесен на неопределенное время.

"Теперь Орджоникидзевский райсуд должен провести электронное перераспределение судей для продолжения процесса. Сколько на это понадобится времени, не известно", - добавил адвокат.

По его словам, Штепа была на суде, не выступала и уехала в Славянск.

"На следующем заседании будет рассмотрение вопроса о мере пресечения для Штепы, поскольку срок бывшего мероприятия закончился еще в январе этого года", - отметил Шандрин.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.