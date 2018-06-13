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Шепелева оставили под стражей еще на 60 суток

Среда, 13 июня 2018, 17:19

Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Меру пресечения Шепелеву продлили еще на 60 суток в конце мая. То есть, до конца июля", - сказал он.

Лысенко пояснил, что 13 июня защита Шепелева пытался обжаловать арест, однако Апелляционный суд отклонил апелляцию.

По его словам, дела против экс-нардепа ведутся в четырех столичных судах: Оболонском, Деснянском, Киево-Святошинском и Дарницком.

Как сообщалось, Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

В начале апреля ему на 60 суток продолжили меру пресечения.

В декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск  по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко.

Также он фигурировал в делах об убийстве главы набсовета "Автокразбанка"Сергея Кириченко и покушении на бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014-го Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР".

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Украинская правда

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Темы: суд
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