Шепелева оставили под стражей до лета

Экс-нардепу Александру Шепелеву, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Мера пресечения Шепелеву продлена на два месяца. Очередной срок пребывания его под стражей заканчивается в июне", - сказал он.

По словам Лысенко, относительно расследования дела Шепелева идет "очень активная работа".

Ранее Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Как сообщалось, Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ( "Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ( "Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство").

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Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

После предъявления обвинений он бежал за границу и долгое время там скрывался.

Шепелева задержали вечером 8 февраля 2018 года под Киевом. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

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