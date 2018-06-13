Шепелєва залишили під вартою ще на 60 діб

Суд продовжив міру запобіжного заходу екс-нардепу Олександру Шепелєву у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Запобіжний захід Шепелєву продовжили ще на 60 діб в кінці травня. Тобто, до кінця липня", - сказав він.

Лисенко пояснив, що 13 червня захист Шепелєва намагався оскаржити арешт, проте Апеляційний суд відхилив апеляцію.

За його словами, справи проти екс-нардепа ведуться в чотирьох столичних судах: Оболонському, Деснянському, Києво-Святошинському і Дарницькому.

Шепелєв підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

На початку квітня йому на 60 діб продовжили запобіжний захід.

У грудні 2012 року Шепелєва оголосили в розшук за підозрою в причетності до розкрадання десятків мільйонів гривень із "Родовід Банку" за часів прем'єрства Тимошенко.

Також він фігурував у справах про вбивство голови наглядової ради "Автокразбанку" Сергія Кириченка і замаху на колишнього акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

Шепелєв утік із дружиною в Угорщину, в березні 2014 року Будапешт видав їх Україні – і політик втік до Росії з лікарні швидкої допомоги. Його дружину затримали, але відпустили під заставу.

У березні 2015 року в Росії Шепелєва затримали, але екстрадиція не відбулася.

У 2016 році військова прокуратура почала розслідування про держзраду – Шепелєва підозрювали в переході на службу до ФСБ Росії.

9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".

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