Труба: ГБР начнет работу в сентябре, но без оперативных сотрудников

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что его ведомство таки начнет работу в сентябре, но без оперативных сотрудников и руководителей среднего звена.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"В сентябре этого года мы заработаем. Конечно, мы будем расследовать все уголовные производства, которые предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Но есть направления, которые определены нами как приоритетные", - сказал Труба.

В частности, по его словам, это должностные преступления, которые совершены топ-чиновниками, и военные преступления.

"Хочу отметить: никакого Государственного бюро военной юстиции создано не будет", - заявил глава ГБР.

Кроме того, Труба отметил, что одним из приоритетов работы его ведомства будет противодействие нарушениям прав человека в работе правоохранительных органов и судебной системы.

Отвечая на вопрос о том, не возникнет ли кадровая проблема работы Бюро на моменте запуска, он пояснил, что на первоначальном этапе ГБР начнет свою работу без оперативных сотрудников и руководителей среднего звена, конкурс по набору которых ещё будет продолжаться.

Как сообщалось, 17 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон № 5395-д о работе Государственного бюро расследований, что позволит ведомству полноценно начать работу с 1 сентября.

В марте народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследований и вернули их в комитет для повторной доработки.

Ранее Народный депутат Мустафа Найем заявил об интригах среди депутатов Верховной Рады относительно принятия правительственного законопроекта, которым предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Также Мустафа Найем заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.

Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

В апреле директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.

На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

30 марта в Совет общественного контроля при Госбюро расследований выбрали 15 человек. Активисты перед тем заявляли, что власти подготовили туда "своих людей"

также сообщалось, что более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.

Подробнее читайте в интервью УП "Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями"

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