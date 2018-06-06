Мировых лидеров призывают бойкотировали ЧМ в России - петиция

Влиятельных мировых лидеров призывают не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Соответствующую петицию опубликовали 6 июня на сайте Opendemocracy.

В тексте говорится, что президент России Владимир Путин "мечтает использовать присутствие иностранных чиновников на трибунах Кубка мира, чтобы украсить свой образ "сильного лидера" и в качестве наглядной поддержки его политики репрессий и войн".

"Ваши Величества! У вас, сильного мира сего, есть другое оружие ... Вы можете взять сторону режиссера (Олега Сенцова - ред.), присоединившись к политическому бойкоту чемпионата мира, призвав других последовать вашему примеру и выполнить требования Сенцова об увольнении всех украинских политзаключенных. История показывает, что лидеры авторитарных государств предпочитают надевать маску милосердия перед спортивными событиями ", - говорится в обращении.

Под петицией подписались европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники.

В частности, евродепутат от Германии Ребекка Хармс, литераторы Юрий Андрухович, Сергей Жадан и другие.

Относительно преступлений России, то отмечается аннексия Крымского полуострова, война на востоке Украины, поддержка Башара Асада и военные преступления в Сирии, подавление крымских татар, вмешательство в выборы иностранных государств.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается около 70 таких заключенных.

Кроме того, фермер Владимир Балух, которого арестовали в Крыму, объявил о бессрочной голодовке с 19 марта.

Балух голодает уже 80-й день, он потерял 30 кг веса.

О голодовке, в знак солидарности с Сенцовым, объявили - Александр Кольченко и Александр Шумков, Александр Буртин, Анастасия Дмитриева, Елена Стальгорова.

4 июня российские власти объявили приговор еще одному украинскому заложнику - журналист Роман Сущенко получил 12 лет тюремного заключения "строгого режима" в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова предложил Раде запретить в Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу в России.