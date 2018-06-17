На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах "о правах ЛГБТ Украинский в рамках европейских законодательных стандартов".

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом в Киеве после завершения "Марша равенства" заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Утром (17 июня - ред.) vне позвонили с Банковой (администрации президента - ред.) b президент Порошенко сообщил мне, что он не только поддерживает Марш равенства, но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сообщила Хармс.

Она отметила, что одобряет это решение и расценивает его как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины".

В свою очередь советник Хармс Максим Эристави уточнил, что через руководителя АП Порошенко уведомил евродепутата о своей законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

17 июня в центре Киева состоялся Марш равенства "КиевПрайд", участие в котором приняли несколько тысяч человек.

В Нацполиции сообщили, что во время Марша задержанных и пострадавших не было, как и грубых нарушений общественного порядка, ни один человек в полицию не обратился с заявлением о противоправных действиях. В охране Марша было задействовано 2,5 тыс. полицейских, всего в охране общественного порядка в Киеве - 5 тыс.

Вместе с тем перед началом Марша утром в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14, в управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений доставили 56 человек.

Один из представителей С14 Евгений Карась позже заявил, что полиция "жестко избила и залила газом участников мирной акции протеста, одному из участников сломали ногу, много сотрясений мозга и ушибов ребер". По его словам, точное количество раненых устанавливается, а во время столкновения правоохранителями "украдено много личных вещей - мобильные телефоны, видеокамеры, кошельки".

"После задержания и избиения несколько десятков националистов протестуют возле Шевченковского РУВД", - отметил он.