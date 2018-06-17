Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах "о правах ЛГБТ украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Хармс заявила 17 июня в Киеве после завершения "Марша равенства".

"Утром (17 июня - ред.) мне позвонили с Банковой (администрации президента - ред.) b президент Порошенко сообщил мне, что он не только поддерживает Марш равенства, но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сообщила Хармс.

Она отметила, что одобряет это решение и расценивает его как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины".

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы головой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ Украинский, в рамках европейских законодательных стандартов".

В свою очередь в департаменте информационной политики администрации президента заявили, что подобных звонков в адрес Хармс из АП не осуществляли, высказав предположение, что информация - "розыгрыш".

"Ребекка Хармс, скорее всего, стала жертвой розыгрыша. Из АП ей не звонили. Мы полностью опровергаем внесение в ВР законопроектов, о которых говорит госпожа Хармс", - сообщили "Украинской правде" в АП.

17 июня в центре Киева состоялся Марш равенства "КиевПрайд", участие в котором приняли несколько тысяч человек.

В Нацполиции сообщили, что во время Марша задержанных и пострадавших не было, как и грубых нарушений общественного порядка, ни один человек в полицию не обратился с заявлением о противоправных действиях. В охране Марша было задействовано 2,5 тыс. полицейских, всего в охране общественного порядка в Киеве - 5 тыс.

Вместе с тем перед началом Марша утром в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14, в управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений доставили 57 человек.