Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АП: Хармс могли разыграть относительно законопроекта о равных правах

Воскресенье, 17 июня 2018, 13:51

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах "о правах ЛГБТ украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Хармс заявила 17 июня в Киеве после завершения "Марша равенства". 

"Утром (17 июня - ред.) мне позвонили с Банковой (администрации президента - ред.) b президент Порошенко сообщил мне, что он не только поддерживает Марш равенства, но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сообщила Хармс.

Она отметила, что одобряет это решение и расценивает его как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины".

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы головой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ Украинский, в рамках европейских законодательных стандартов".

В свою очередь в департаменте информационной политики администрации президента заявили, что подобных звонков в адрес Хармс из АП не осуществляли, высказав предположение, что информация - "розыгрыш".

"Ребекка Хармс, скорее всего, стала жертвой розыгрыша. Из АП ей не звонили. Мы полностью опровергаем внесение в ВР законопроектов, о которых говорит госпожа Хармс", - сообщили "Украинской правде" в АП.

17 июня в центре Киева состоялся Марш равенства "КиевПрайд", участие в котором приняли несколько тысяч человек.

В Нацполиции сообщили, что во время Марша задержанных и пострадавших не было, как и грубых нарушений общественного порядка, ни один человек в полицию не обратился с заявлением о противоправных действиях. В охране Марша было задействовано 2,5 тыс. полицейских, всего в охране общественного порядка в Киеве - 5 тыс.

Вместе с тем перед началом Марша утром в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14, в управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений доставили 57 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствоЛГБТПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
законодательство
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: