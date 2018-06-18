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Госдеп требует от РФ немедленно освободить 4 украинских политзаключенных

Понедельник, 18 июня 2018, 18:33

В Государственном департаменте США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хезер Науерт.

"Мы особенно обеспокоены благополучием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - отмечают в заявлении.

Кроме того, в документе также вспомнили о чеченском правозащитнике Оюбе Титиеве, представителе религиозной организации "Свидетели Иеговы" Деннисе Кристенсене, пяти проповедниках-сайентологах и больше десятках мусульманских последователях турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию немедленно выпустить всех тех, кого идентифицировали, как политических или религиозных заключенных, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики", - отмечает пресс-секретарь Госдепа США.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАполитзаключенныеРосcияСенцов
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