Свитолина вышла во второй круг турнира в Англии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в английском Бирмингеме.

Об этом сообщает женская теннисная ассоциация.

В первом круге турнира украинка одержала победу над хорваткой Донной Векич в трех сетах - 6:1, 3:6, 6:1.

Отметим, что 21-летняя Векич 55-я в рейтинге WTA, а Свитолина - 5-я.

Ранее украинка занимала 4 позицию в мировом теннисе среди женщин, но после неудачи во Франции на турнире Roland Garros опустилась на 5 место.

Свитолина и Векич встречались на кортах трижды: в 2011 году на турнире ITF в Лагосе, в 2013 году в Баку и в 2015 - в Марракеше. Во всех этих матчах украинка побеждала.

@ElinaSvitolina gets the win over Vekic 6-1,3-6,6-1!



Advances to #NatureValleyClassic second round! pic.twitter.com/94pIR2s3gM