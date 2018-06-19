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Свитолина вышла во второй круг турнира в Англии

Вторник, 19 июня 2018, 16:20

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в английском Бирмингеме.

Об этом сообщает женская теннисная ассоциация.

В первом круге турнира украинка одержала победу над хорваткой Донной Векич в трех сетах - 6:1, 3:6, 6:1.

Отметим, что 21-летняя Векич 55-я в рейтинге WTA, а Свитолина - 5-я.

Ранее украинка занимала 4 позицию в мировом теннисе среди женщин, но после неудачи во Франции на турнире Roland Garros опустилась на 5 место.

Свитолина и Векич встречались на кортах трижды: в 2011 году на турнире ITF в Лагосе, в 2013 году в Баку и в 2015 - в Марракеше. Во всех этих матчах украинка побеждала.

В ассоциации подчеркнули, что украинка увеличила количество побед в первом раунде турнира до 20.

20 мая Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA "Premier 5" в Риме с призовым фондом $3,3 млн.

Украинская правда
Темы: спорт
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