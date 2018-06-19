Світоліна вийшла у друге коло турніру в Англії
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола тенісного турніру в англійському Бірмінгемі.
Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.
У першому колі турніру українка здобула перемогу над хорваткою Донною Векіч у трьох сетах - 6:1, 3:6, 6:1.
Зазначимо, що 21-річна Векіч 55-та у рейтингу WTA, а Світоліна – 5-та.
Раніше українка займала 4 позицію в світовому тенісі серед жінок, але після невдачі у Франції на турнірі Roland Garros опустилася на 5 місце.
Brilliant play from @ElinaSvitolina #NatureValleyClassic! pic.twitter.com/1ZP6pIJao3— WTA (@WTA) June 19, 2018
Світоліна і Векіч зустрічалися на кортах тричі: у 2011 році на турнірі ITF в Лагосі, в 2013 році в Баку і в 2015 - в Марракеші. У всіх цих матчах українка перемагала.
@ElinaSvitolina gets the win over Vekic 6-1,3-6,6-1!— WTA (@WTA) June 19, 2018
Advances to #NatureValleyClassic second round! pic.twitter.com/94pIR2s3gM
В асоціації підкреслили, що українка збільшила кількість перемог у першому раунді турніру до 20.
20 травня Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"