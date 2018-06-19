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Світоліна вийшла у друге коло турніру в Англії

Вівторок, 19 червня 2018, 16:20

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола тенісного турніру в англійському Бірмінгемі.

Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.

У першому колі турніру українка здобула перемогу над хорваткою Донною Векіч у трьох сетах - 6:1, 3:6, 6:1.

Зазначимо, що 21-річна Векіч 55-та у рейтингу WTA, а Світоліна – 5-та.

Раніше українка займала 4 позицію в світовому тенісі серед жінок, але після невдачі у Франції на турнірі Roland Garros опустилася на 5 місце.

Світоліна і Векіч зустрічалися на кортах тричі: у 2011 році на турнірі ITF в Лагосі, в 2013 році в Баку і в 2015 - в Марракеші. У всіх цих матчах українка перемагала.

В асоціації підкреслили, що українка збільшила кількість перемог у першому раунді турніру до 20.

20 травня Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.

Українська правда

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Теми: спорт
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