СБУ обнародовала разговоры "Вагнера" ​​с Иванниковым и Плотницким

СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с военнослужащим ГУ ГШ ВС РФ Олегом Иванниковым ("Орион"), который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот разговор "является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ".

В частности, одним из кураторов террористов был Иванников.

"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ", - отметили в СБУ.

Кроме того, спецслужба опубликовала разговор Уткина с экс-главарем ОРЛО Игорем Плотницким.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

В СБУ напомнили, что 29 мая 2014 года на территорию Луганской области тайно вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "частная военная компания "Вагнера" в составе 86 человек (за год численность возросла до 1500). Служба безопасности Украины установила персональные данные каждого из террористов.

Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым.

Одним из преступлений, совершенных этими русскими в Украине, является крушение военно-транспортного самолета Ил-76, в результате чего погибло сорок девять украинских бойцов.

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер ГРУ РФ Олег Иванников.

Отмечалось, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ минимум до сентября 2017 года. В Украину был направлен в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015 года.

По данным расследователей, во время выполнения своей задачи он командовал армиями "ЛНР", координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера.