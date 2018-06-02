Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обнародовала разговоры "Вагнера" ​​с Иванниковым и Плотницким

Суббота, 2 июня 2018, 19:53

СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера ППК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина с военнослужащим ГУ ГШ ВС РФ Олегом Иванниковым ("Орион"), который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот разговор "является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ".

В частности, одним из кураторов террористов был Иванников.

"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ", - отметили в СБУ.

Кроме того, спецслужба опубликовала разговор Уткина с экс-главарем ОРЛО Игорем Плотницким.

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

В СБУ напомнили, что 29 мая 2014 года на территорию Луганской области тайно вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "частная военная компания "Вагнера" в составе 86 человек (за год численность возросла до 1500). Служба безопасности Украины установила персональные данные каждого из террористов.

Большая часть наемников участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году в составе компании "Славянский корпус", а позже использовались Россией в силовых мероприятиях во время аннексии АР Крым.

Одним из преступлений, совершенных этими русскими в Украине, является крушение военно-транспортного самолета Ил-76, в результате чего погибло сорок девять украинских бойцов.

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер ГРУ РФ Олег Иванников.

Отмечалось, что Иванников был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ минимум до сентября 2017 года. В Украину был направлен в первой половине 2014 года, где военный оставался до начала 2015 года.

По данным расследователей, во время выполнения своей задачи он командовал армиями "ЛНР", координировал и контролировал военную деятельность российских боевиков, пророссийских сепаратистов и бойцов частной армии группы Вагнера.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: