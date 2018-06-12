Труханову вернули паспорта и разрешили ездить за границу

Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта и позволил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств государственного бюджета.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Одесского городского головы Александр Лысак.

По его словам, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

Он отметил, что в частности, суд вернул ему загранпаспорта, позволил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания, а также позволил общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения и отдельных юридических лиц.

Кроме того, адвокат уточнил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

"Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться", - сказал Лысак.

На вопрос, планирует ли Труханов в ближайшее время ехать за границу, адвокат ответил, что не владеет такой информацией.

"Если будет какое-то приглашение или планироваться срочный выезд, в том числе в составе делегации, конечно, что мы сообщим детективам и прокурорам о том, что намерены выехать за пределы Украины на определенное время в определенную страну", - рассказал защитник.

"То есть, мы считаем своим долгом сообщать все же правоохранительные органы о нашем местонахождении. Только исключительно для того, чтобы если возникнут какие-то вопросы, могли должным образом отреагировать на различные процессуальные моменты", - добавил он.

Лысак рассказал, что сейчас завершается досудебное расследование и Труханову и его защите 31 мая открыли материалы дела.

"Мы в настоящее время знакомимся. По версии прокурора нам предоставлено два месяца на ознакомление со всеми материалами. Такую позицию он высказал в суде", - сообщил адвокат.

По его словам, ни он, ни его подзащитный еще не ознакомились с материалами дела, поскольку реальный доступ к документам получили 8 июня, но отметил, как только ознакомится, донесет свою позицию до стороны обвинения.

Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

Кроме того, в расследовании "Слидства.Инфо" и OCCRP сообщалось, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Перед этим он два месяца был за границей. Следователи говорят, что мэр Одессы скрывался от вручения ему подозрения.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.

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