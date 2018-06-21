Киевский городской совет принял решение о продлении археологических раскопок на Почтовой площади без разрыва инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади", – говорится в сообщении.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, такое решение назрело в связи с провалом голосования на прошлой неделе за вопрос о создании музея на Почтовой.

Кличко отметил, что новый проект решения наработанный совместно с главой фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан почти всеми фракциями Киевсовета.

Зарегистрированный 18 июня документ на заседании в четверг поддержали 68 депутатов Киевсовета.

Его проект предусматривает утверждение альтернативного проекта укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований (предыдущий проект предусматривал строительство подземного торгового центра в два этажа).

Не позднее, чем за 6 месяцев со дня принятия решения, КГГА должно обеспечить восстановление археологических раскопок и консервации тех предметов, которые подлежат музеефикации.

При этом в процесс должны быть вовлечены международные эксперты и специалисты по археологии.

А не позднее, чем через 3 месяца после завершения раскопок, должен быть проведен открытый международный архитектурный конкурс на собственно музеефикацию и создание публичного пространства (активисты призвали создать именно музей, но в документе прописано термин "публичное пространство" – ред).

До завершения этого конкурса Киевсовет не может изменять целевое назначение или владельца участков, а после перечисленных работ КГГА должно сделать общественным имущество, расположенное на этих участках.

Также в Киеве должно быть создано коммунальное предприятие "Центр консервации предметов археологии", которое будет заниматься сохранением артефактов.

В то же время, как сообщает Общественное движение "Чесно", депутаты не поддержали поправку, которая предусматривала расторжение договора с застройщиком ТРЦ. За нее проголосовали 54 депутата, не хватило 6 голосов.

Однако глава общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, таким решением не удовлетворена и даже объявила голодовку.

"Киевсовет только что проголосовал договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение "инвестиционного договора" на строительство торгового центра и создание полноценного Музея. Не поддержал правку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержал", - написала Морина в Facebook.

Она призвала всех приходить в 18:00 на Почтовую площадь на брифинг.

"Приходите. Мы оттуда не уйдем. В годовщину крещения депутаты отдали святыню на поругание фирме завхоза Януковича. Место крещения, историческую гавань. Депутаты отдали бандитам Крещатицкие Ворота Киева. Начало древней столицы. Но хватит. Я слишком много говорила. Каждый день больше года. До принятия настоящего решения, до возвращения площади городу – объявляю голодовку", - подытожила Морина.

Как сообщалось, в феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик с Почтовой площади должен будет изменить проект.

12 марта 2015 года на раскопках древней улице Киев произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы.

В апреле древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади, засыпали землей. Такое решение приняла рабочая группа при Минкульте, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена.

Но за это время для сохранения артефактов так ничего и не было сделано.

7 июня Киевсовет не смог разорвать договор с застройщиком Почтовой площади.

Утром 21 июня в здания Киевсовета произошли стычки между охраной и общественными активистами, которые пришли требовать создания Музея на Почтовой площади.

Подробнее о развитии событий на Почтовой читайте в статье "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"