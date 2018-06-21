Киевский городской совет принял решение о создании музея на Почтовой площади без разрыва инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра.

За соответствующий документ проголосовали 68 депутатов, сообщает пресс-служба фракции "Самопомич" в Киевсовете.

Отмечается, что решение содержит позиции, которые "позволят сохранить все артефакты времен Киевской Руси, которые нашли при строительстве торгового центра на Почтовой площади и продолжить археологические раскопки".

В частности, проект решения предусматривает утверждение альтернативного проекта укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований (предыдущий проект предусматривал строительство подземного торгового центра в два этажа).

Также он поручает КГГА обеспечить остановку строительных работ, которые ведутся на Почтовой, и отменить инвестору градостроительные условия и ограничения.

Согласно решению, не позднее, чем через 6 месяцев со дня принятия решения, КГГА долина обеспечить возобновление археологических раскопок с привлечением международных экспертов и организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте.

А не позднее, чем через 3 месяца после завершения раскопок должен быть проведен открытый международный архитектурный конкурс на организацию будущего музея.

Также в Киеве должно быть создано КП "Центр консервации предметов археологии", которое будет заниматься сохранением артефактов.

Однако председатель общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, таким решением не удовлетворена и даже объявила голодовку.

"Киевсовет только что проголосовал договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение "инвестиционного договора" на строительство торгового центра и создание полноценного Музея. Не поддержал правку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержал", - написала Морина в Facebook.

Она призвала всех приходить в 18:00 на Почтовую площадь на брифинг.

"Приходите. Мы оттуда не уйдем. В годовщину крещения депутаты отдали святыню на поругание фирме завхоза Януковича. Место крещения, историческую гавань. Депутаты отдали бандитам Крещатицкие Ворота Киева. Начало древней столицы. Но хватит. Я слишком много говорила. Каждый день больше года. До принятия настоящего решения, до возвращения площади городу – объявляю голодовку", - подытожила Морина.

Как сообщалось, в феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик с Почтовой площади должен будет изменить проект.

12 марта 2015 года на раскопках древней улице Киев произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы.

В апреле древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади, засыпали землей. Такое решение приняла рабочая группа при Минкульте, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена.

Но за это время для сохранения артефактов так ничего и не было сделано.

7 июня Киевсовет не смог разорвать договор с застройщиком Почтовой площади.

Утром 21 июня в здания Киевсовета произошли стычки между охраной и общественными активистами, которые пришли требовать создания Музея на Почтовой площади.

Подробнее о развитии событий на Почтовой читайте в статье "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"