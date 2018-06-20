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ЕСПЧ просит РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова - адвокат

Среда, 20 июня 2018, 21:40
ЕСПЧ просит РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова - адвокат

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

Об этом сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, которая представляет Сенцова в Европейском суде, передает "Интерфакс-Украина".

"По сути это означает, что власть обязана не допустить смерть Сенцова, но и не имеет права использовать способы принудительного кормления", - пояснила Добрева.

Она отметила, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку.

"Суд предлагает заявителю (жалобы О.Сенцову - ред.) прекратить голодовку", - отметила адвокат.

По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленного в ЕСПЧ накануне.

"ЕСПЧ напоминает, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года отдан приоритет", - добавила Добрева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

В марте 2018 года в Кремле заявили, что Путин поручил своей администрации проработать список на помиловании 16 человек, который ему передала Ксения Собчак и в котором есть Сенцов.

Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА. Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

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Темы: СенцовЕСсудРосcия
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