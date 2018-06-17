Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных

Воскресенье, 17 июня 2018, 08:05
В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных

В Киеве произошло два столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14.

"В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек", - сообщили в полиции Киева.

 
Фото полиции

По данным полиции, около 6 часов группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

 

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

 

Тогда полиция сообщила, что в управление доставляют 28 человек, 5 правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

 

Сведения внесении в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Впоследствии полиция сообщила о втором столкновении, в которой участвовали также участники Марша равенства.

"Поступила информация, что возле гостиницы "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь, организация С14 заявила, что полиция применила силу против националистов, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства".

"Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут", - заявили националисты.

Они сообщили, что националисты прибыли в центр города, где должен состояться "Марш равенства", еще с вечера, а утром их "окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом".

По сообщению С14, задержаны около 20 человек, многие травмовны.

Позже в С14 сообщили о еще одном эпизоде противостояния между националистами и правоохранителями.

"У Оперного театра полиция снова жестко разогнала граждан, пришедших забрать свои потерянные вещи. Об этом им сообщил начальник общественной безопасности и тут же их снова окружили и начали силовое задержание", - заявил координатор С14 Сергей Мазур.

Как известно, в воскресенье утром в Киеве состоится марш "КиевПрайд".

В полиции Киева сообщали, что с 18:00 16 июня до окончания массовых мероприятия 17 июня движение транспорта в центре города будет перекрыто.

Поздно вечером, 16 июня, полиция перекрывала бульвар Тараса Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" и пропускала жителей только по паспортам, проверяя место регистрации. Ночью в Киеве также закрывали 5 станций метро из-за анонимного сообщения о заминировании.

17 июня утром станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты в связи с массовыми мероприятиями.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: C14ЛГБТполициянационалистыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
C14
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
Исключить Россию из Интерпола призывают администрацию Байдена в США
416 тысяч авто: регулятор США расследует жалобы на проблемы с тормозами в Tesla
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: