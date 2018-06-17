В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных

В Киеве произошло два столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14.

"В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек", - сообщили в полиции Киева.

Фото полиции

По данным полиции, около 6 часов группа из более 150 человек вышла на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

Тогда полиция сообщила, что в управление доставляют 28 человек, 5 правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Сведения внесении в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Впоследствии полиция сообщила о втором столкновении, в которой участвовали также участники Марша равенства.

"Поступила информация, что возле гостиницы "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь, организация С14 заявила, что полиция применила силу против националистов, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства".

"Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут", - заявили националисты.

Они сообщили, что националисты прибыли в центр города, где должен состояться "Марш равенства", еще с вечера, а утром их "окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом".

По сообщению С14, задержаны около 20 человек, многие травмовны.

Позже в С14 сообщили о еще одном эпизоде противостояния между националистами и правоохранителями.

"У Оперного театра полиция снова жестко разогнала граждан, пришедших забрать свои потерянные вещи. Об этом им сообщил начальник общественной безопасности и тут же их снова окружили и начали силовое задержание", - заявил координатор С14 Сергей Мазур.

Как известно, в воскресенье утром в Киеве состоится марш "КиевПрайд".

В полиции Киева сообщали, что с 18:00 16 июня до окончания массовых мероприятия 17 июня движение транспорта в центре города будет перекрыто.

Поздно вечером, 16 июня, полиция перекрывала бульвар Тараса Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" и пропускала жителей только по паспортам, проверяя место регистрации. Ночью в Киеве также закрывали 5 станций метро из-за анонимного сообщения о заминировании.

17 июня утром станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты в связи с массовыми мероприятиями.