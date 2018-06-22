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"Народный фронт" покрывает незаконный табачный бизнес - "Схемы"

Пятница, 22 июня 2018, 14:38
Народный фронт покрывает незаконный табачный бизнес - Схемы

Представители партии "Народный фронт" являются покровителями компании, выпускающей сигареты с поддельными акцизными марками на Днепропетровщине.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Отмечается, что общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед табако", которое существует с 2016 года и расположено в городе Желтые Воды в Днепропетровской области, выпускает сигареты Pull с поддельными акцизными марками.

При этом журналисты указывают, что обратились в Министерство финансов для проведения экспертизы акцизной марки, где подтвердили, что из одиннадцати предоставленных пачек, с оригинальной маркой была только одна.

 
 
 

Отмечается, что законодательство предусматривает наказание за такое преступление от 3 до 7 лет лишения свободы, но руководство предприятия избегает ответственности.

По мнению авторов расследования, это происходит благодаря влиятельной поддержке представителей "Народного фронта".

В частности, в репортаже об открытии фабрики местного телеканала "Желтая река" говорится о том, что ее запуск состоялся при содействии "профессионального экономиста и народного депутата Олега Кришина из" Народного фронта ".

 

Позицию фабрики в этом же сюжете доносит Николай Журило, он подписан как заместитель директора по общим вопросам "Юнайтед табако".

 

Журналисты сообщают, что Николай - родной брат Руслана Журило, ранее работавшего на руководящей должности на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", а также фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов в этом госпредприятии по делу НАБУ, вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко.

Со ссылкой на нардепа Сергея Лещенко, они добавляют, что братья Журило - ближайшие бизнес-партнеры Мартыненко.

Также указывается, что его наградил оружием министр внутренних дел и "народофронтивец" Арсен Аваков.

Сообщается, что авторам расследования не удалось пообщаться с Николаем Журило относительно безакцизного производства сигарет в Желтых Водах, поскольку на звонки он не отвечал, по месту регистрации его не нашли.

На территорию предприятия журналистов тоже не пустили, однако они успели зафиксировать на входе наклейку "Народный фронт, Желтоводская городская организация".

Отмечается, что депутат от "Народного фронта" Олег Кришин убежал от журналистов "Схем", когда услышал вопрос о фабрике.

""Это - провокация. Я на провокации не отвечаю", дважды сказал депутат и быстро зашел в сессионный зал парламента", - сообщают журналисты.

Авторы отмечают, что к выходу расследования не ответил на запрос и Мартыненко.

Украинская правда

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Темы: Народный фронт
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