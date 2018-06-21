Суд повернув справу Мартиненка в САП "на доопрацювання"

Шевченківський райсуд Києва повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для усунення недоліків справу щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журило, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця... повернути прокурору для усунення недоліків", - цитує агентство рішення головуючої судді Оксани Голуб.

Зазначається, таке рішення вона озвучила в четвер, 21 червня, в ході підготовчого засідання, заслухавши виступи сторін.

Крім того повідомляється, що раніше в ході засідання підсудні погодилися з тим, щоб справу розглядав Шевченківський райсуд Києва, в той час, як запобіжні заходи їм обирав Солом'янський райсуд.

Разом з тим, вони висловили протест на клопотання прокурора про продовження їм раніше обраних запобіжних заходів.

Як повідомлялося, 22 травня повідомлялось, що справу Мартиненка передали на розгляд суду.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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