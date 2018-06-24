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Нападение на табор ромов во Львове: подозреваемые - члены "Трезвой и злой молодежи"

Воскресенье, 24 июня 2018, 22:59
Нападение на табор ромов во Львове: подозреваемые - члены Трезвой и злой молодежи

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке  "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Нацполиции Украины Оксана Санагурская, пишет "Hromadske".

По ее словам, восемь молодых людей, которым объявлено о подозрении, находятся в полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома табора: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Санагурская также сообщила, что ранее правоохранители получили распоряжение патрулировать поселения ромов в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находился в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Правоохранителям удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил мужчина, ставший свидетелем происшествия.

Как отметил в свою очередь глава общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко, полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, в лагере находились 10 взрослых, среди которых - беременная женщина, на которую также напали, и 4 детей.

По словам Юрченко, после погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Как отмечает издание Zaxid.net, "Трезвая и зла молодежь" - незарегистрированная организация, ранее не фигурировала в сообщениях СМИ, общее количество членов этой организации неизвестно, и судя по количеству подписчиков на их страницы в соцсетях, таких всего несколько десятков.

У организации был свой канал на YouTube, который до 24 июня назывался Lemberg Jugend, однако уже вечером в воскресенье он был удален.

"После задержания участников и организатора нападения на лагерь канал переименовали в "Оаьта Втвтв ти"... Создан он был только 21 июня 2018 года и там было только два видео и 24 подписчика. На видео под названием "Меленький видео доклад с сафари на ромов" (стилистика сохранена) зафиксировано, как несколько подростков преследуют ромов. На видео "Трезвая и злая молодежь на страже своего города. Употребляешь наркотики? Жди нас мы придем в гости" снято внезапное нападение группы подростков на нескольких людей", - отмечает издание.

На опубликованных видео использовалась символика ультраправой организации Misanthropic Division.

В Telegram у организации также был свой канал, созданный 20 апреля с 51 подписчиком. На канале - более 70 сообщений, в основном - мотивирующие фразы в нацистском духе или картинки, многие из них - на русском языке, пишет Zaxid.net.

По данным издания, организатором нападения на табор ромов был 20-летний львовянин Андрей Тычка. Как отмечает СМИ, в 2017 году он закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования. В соцсети "ВКонтакте" у Тычки был аккаунт, который 24 июня удалили.

Ранее в организации "Трезвая и злая молодежь" отрицали свою причастность к нападению на ромов.

Как сообщало "Громадське радіо", свой Telegram-канал под названием "Lemberg Jugend" 23 июня они переименовали в "Misanthropic Division". Последнее сообщение на канале - отрицание причастности организации к нападению.

"Ни один активист MD не задержан, судьба молодых людей - неизвестна. Однако если это окажутся наши собратья или их сторонники, мы станем горой на их защиту", - отмечено в публикации. В предыдущих постах звучали угрозы участникам левых организаций, ксенофобские призывы и лозунги "Львов будет националистическим или безлюдным".

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером в субботу: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы. Мэр Львова Андрей Садовый позже сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы.

Полиция задержала всех нападавших на лагерь ромов - семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова. Также правоохранители установили и задержали 20-летнего организатора нападения.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев, по факту нападения открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст.115 УК - "умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовнацменьшинстваполиция
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