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Суд продлил арест Рубану

Понедельник, 25 июня 2018, 20:09

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в подготовке теракта руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Об этом сообщает "112-Украина".

Суд принял решение продлить Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории в подконтрольную часть Украины.

Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершении взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Рубан также фигурирует в деле нардепа Надежды Савченко.

По версии следствия, он планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Украинская правда

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Темы: Рубан суд
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