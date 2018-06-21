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Рада приняла закон о запуске Антикоррупционного суда

Четверг, 21 июня 2018, 13:33
Рада приняла закон о запуске Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов.

По словам докладчика по вопросу заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, этот проект закона направлен на реализацию закона о Высшем антикоррупционном суде и даст возможность начать процедуры по созданию и деятельности ВАС в Киеве.  

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен был еще один закон.

19 июня президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о запуски Высшего антикоррупционного суда.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Позже в Раде зарегистрировали проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадазаконодательствоАнтикоррупционный суд
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