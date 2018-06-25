Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым

МИД Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить доступ уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным, содержащихся в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Я собственными глазами должна увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко...", - написала она.

Омбудсмен также сообщила, что ей отказали в видеосвязи с Сенцовым и не предоставляют его фото, что вызывает беспокойство и недоверие.

По ее словам, информация о состоянии Сенцова и Балуха достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес.

"Российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят обратное", - добавила Денисова.

20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.