Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым

Понедельник, 25 июня 2018, 10:31

МИД Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить доступ уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным, содержащихся в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Я собственными глазами должна увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко...", - написала она.

Омбудсмен также сообщила, что ей отказали в видеосвязи с Сенцовым и не предоставляют его фото, что вызывает беспокойство и недоверие.

По ее словам, информация о состоянии Сенцова и Балуха достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес.

"Российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят обратное", - добавила Денисова.

20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.

Украинская правда
Темы: омбудсменУкраинаРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: