В Печерском суде не осталось судей на экс-нардепа Шепелева
В Печерском районном суде Киева не осталось судей для рассмотрения дела по обвинению экс-нардепа Александра Шепелева в присвоении средств.
Об этом говорится в решении от 18 июня.
"Отвести председательствующего судью Карабаня В.М. и судью Матийчук Г.А. от рассмотрения уголовного производства ", – постановил суд.
Самоотвод судей удовлетворили из-за их участия в заседаниях на стадии досудебного расследования. Согласно законодательству, они не имеют права рассматривать дело по существу.
"По состоянию на 29.05.2018 года все судьи уголовной коллегии принимали участие как следственные судьи в указанном уголовном производстве", – говорится в решении.
Поэтому обвинительный акт направили в Апелляционный суд для определения подсудности.
В этом деле Шепелева обвиняют по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог").
Кроме того, как известно, экс-нардепу инкриминируют ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").
В декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко.
Также он фигурировал в делах об убийстве главы набсовета "Автокразбанка" Сергея Кириченко и покушении на бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.
Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014-го Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.
В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.
В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.
9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР".
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