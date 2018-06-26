У Печерському районному суді Києва не залишилось суддів для розгляду справи за обвинуваченням екс-нардепа Олександра Шепелева у привласненні коштів.

Про це йдеться у рішенні від 18 червня.

"Відвести головуючого суддю Карабаня В.М. та суддю Матійчук Г.О. від розгляду кримінального провадження", – ухвалив суд.

Самовідвід суддів задовольнили через їхню участь у засіданнях на стадії досудового розслідування. Відповідно до законодавства, вони не мають права розглядати справу по суті.

"Станом на 29.05.2018 року всі судді кримінальної колегії приймали участь як слідчі судді у вказаному кримінальному провадженні", – йдеться в рішенні.

Через це обвинувальний акт направили до Апеляційного суду для визначення підсудності.

У цій справі Шепелева обвинувачують за 5 ст. 191("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення").

Крім того, як відомо, екс-нардепу інкримінують ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

У грудні 2012 року Шепелєва оголосили в розшук за підозрою в причетності до розкрадання десятків мільйонів гривень із "Родовід Банку" за часів прем'єрства Тимошенко.

Також він фігурував у справах про вбивство голови наглядової ради "Автокразбанку" Сергія Кириченка і замаху на колишнього акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

Шепелєв утік із дружиною в Угорщину, в березні 2014 року Будапешт видав їх Україні – і політик втік до Росії з лікарні швидкої допомоги. Його дружину затримали, але відпустили під заставу.

У березні 2015 року в Росії Шепелєва затримали, але екстрадиція не відбулася.

У 2016 році військова прокуратура почала розслідування про держзраду – Шепелєва підозрювали в переході на службу до ФСБ Росії.

9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".

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