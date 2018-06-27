"Росіяни готують теракти. Але своїми руками робити нічого не будуть, щоб їх не звинуватили. Вони купують людей", – спокійно та монотонно пояснював у суді роботу російських спецслужб в Україні Борис Герман.

За три тижні до цього виступу його затримали співробітники правоохоронних органів і висунули підозру в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, яке начебто попередила СБУ шляхом інсценування злочину.

У суді Герман підтвердив інформацію української спецслужби, що замовлення на організацію вбивства отримав від свого знайомого В’ячеслава Пивоварника. Останній перебуває в Росії і, нібито, відповідає у приватному фонді Путіна за організацію терактів та державного перевороту в Україні.

При цьому Герман запевняв, що він не єдиний, на кого виходили з пропозиціями з Росії.

"У них є проплачені партії, свої політики, агенти впливу", – стверджував Герман.

Серед таких "агентів впливу" підозрюваний називав раніше партію "Розумна сила" та оточення нардепа Сергія Пашинського.

"Українська правда" розбиралася, чи справді згадані політичні діячі користуються російськими грошима для повалення влади в Україні насильницьким шляхом.

Хто з оточення Пашинського пов’язаний з росіянами?

"В оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цими людьми (росіянами – УП). І я не знаю, як фінансується сам Пашинський. Це треба з'ясовувати".

Це заява Германа, яку він зробив 31 травня в Шевченківському суді під час обрання йому запобіжного заходу.

"Дебіли", – парирував Пашинський наступного дня – нібито не Герману, а ФСБ.

За тиждень йому довелося знову відповідати на закиди щодо співпраці з Росією. На цей раз через звернення до голови СБУ нардепа Надії Савченко. Вона просила надати інформацію щодо заходів реагування спецслужби на згадану заяву Германа.

Цього разу Пашинський порадив провести психіатричну перевірку Савченко і назвав себе одним з найбільших ворогів Путіна.

"У Путіна в Україні не так вже й багато більших ворогів, ніж я… Ну а заяви "германів" і "савченко" цілком у стилі Геббельса – чим більша брехня, тим більші сподівання, що в неї повірять", – написав Пашинський на своїй ФБ-сторінці.

Автор поспілкувався з високопосадовцем одного з правоохоронних органів, який добре обізнаний у "справі Бабченка". За словами співрозмовника, правоохоронці "взагалі не розуміють, про кого (з оточення Пашинського – УП) йшла мова".

В Апеляційному суді автору вдалося уточнити в Германа, кого саме той мав на увазі. Виявилося, що підозрюваний підкоригував свої твердження.

Тепер він говорив не про людей з оточення Пашинського, а лише про одну особу.

"Це старий товариш (нардепа – УП). Пашинський не має до цього жодного відношення. Що він робить (для росіян – УП), я не знаю. Я не встиг цього дізнатися", – розповів УП Герман.

Прізвище "старого товариша Пашинського" Герман також не озвучив.

Борис Герман в Апеляційному суді

Тож наразі недостатньо інформації як у самого Германа, так і в слідства, щоб підозрювати нардепа Пашинського в отриманні грошей від російських спецслужб.

Більше того, виникає питання і щодо заяв підозрюваного, який спочатку говорив про оточення Пашинського у множині, а потім – про одну людину.

Навіть політичні опоненти Пашинського та критики його ролі в оборонній сфері піддають сумніву можливість зв’язку нардепа з росіянами.

Політичний "Касир"

Значно більше вдалося довідатися про іншого згаданого в суді Германом суб’єкта – партію "Розумна сила", яка, за його твердженням, теж фінансується з Росії.

"Фінансування є, але це невеликі гроші", – розповів у розмові з автором високопосадовець одного з правоохоронних органів, який добре обізнаний у "справі Бабченка".

За його словами, українські силовики цікавляться активністю цієї партії. Зокрема, викликає запитання частота польотів представників цієї партії до Білорусі на фоні відсутності прямого авіасполучення з Москвою.

18 червня в Апеляційному суді адвокат Германа Євген Солодко заявив УП, що його підзахисний особисто передавав гроші представникам згаданої партії. Проте кому саме – захисник не знає.

Сам Герман розповів журналістам, що його роль у схемі фінансування "агентів впливу" зводилася до того, щоб взяти гроші в однієї людини і роздати їх кільком іншим.

Заступник начальника головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар оприлюднив фрагмент запису розмови Германа з одним зі свідків у "справі Бабченка", який був викладений на YоuTube-каналі СБУ. Втім, потім він зник з каналу, проте в редакції залишився цей фрагмент.

У розмові йдеться, що нібито росіяни планують передати українській партії 130 тисяч (валюта не вказується – УП), з яких 70 тисяч надсилається з Росії, інша частина додається вже в Україні. Нібито, співрозмовник Германа в Москві навіть обговорював цей транш з Володимиром Путіним.

"У них тут є партія, "Розумна сила" називається. Вони її фінансують. Гроші він мені передає. А я його касир. Ну, а касир що? Взяв гроші в однієї людини, попросили передати іншій людині", – говорить на записах чоловік з голосом, схожим на голос Германа.

Ще 1 червня після першої заяви підозрюваного "Розумна сила" поширила повідомлення, у якому спростовувала фінансування з Росії.

"Уся викладена інформація щодо політичної партії "Розумна сила" в заяві Бориса Германа не має під собою ніяких підстав, є фейком, смішною спробою навісити на нову партію ярлик "агентів Кремля". Керівники політсили не мають контактів з так званими "фондами Путіна", – йшлося в заяві партії.

Кадри та фінанси "Розумної сили"

Співрозмовник автора у правоохоронних органах запропонував УП звернути увагу на склад партії. За його словами, переважна більшість там – це колишні міліціонери та прокурори-вихідці з Донбасу, які мають зв’язки з посадовцями-втікачами з команди Януковича.

Один з нардепів "Народного фронту" висловив припущення, що партія створена "по ідеї росіян, щоб об’єднати невдоволених атестацією ментів".

Лідером партії є Олександр Соловйов. Сам він розповідає, що 20 років працював в органах. З біографії на сайті партії відомо, що починав на Донеччині в Красноармійському (нині – Покровськ) райвідділі міліції.

Олександр Соловйов (праворуч) та Григорій Мамка (ліворуч) Фото з ФБ-сторінки Олександра Соловйова

До 2010-го працював в управлінні податкової міліції Донецька. Після приходу до влади Януковича у квітні 2010-го був переведений у Київ до МВС, де пропрацював до кінця 2015 року.

Радником голови партії є Григорій Мамка. У столичній міліції він почав працювати ще у 1994-му. Протягом 2010-2013 років він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.

На цій же посаді працював у 2014-2016 роках. Згаданий вище нардеп НФ закидає Мамці провал розслідування важливих справ, зокрема про шахрайство олігарха-втікача Сергія Курченка.

Також у партії засвітилися екс-прокурор Горлівки та керівник Головного слідчого управління СБУ під час Євромайдану Максим Ленко, який був звільнений одразу після зміни влади у 2014-му, та перший заступник прокурора Донецької області 2013 року Дмитро Мороз. У 2014-му він не пройшов люстрацію в органах прокуратури. У партії запевнили УП, що вони покинули лави "Розумної сили" невдовзі після офіційної реєстрації політсили.

До десанту екс-регіоналів у "Розумній силі" входили: екс-керівник центрального апарату Партії регіонів Олександр Кушнір, екс-заступник керівника центрального апарату ПР Анатолій Маєвський та ще одна працівниця апарату ПР Ірина Русакова. Остання засвітилася в "чорній касі" Партії регіонів, а в чинному скликанні парламенту – серед помічників екс-регіонала, "опоблоківця" Дмитра Шенцева.

Під час вивчення кадрового питання партії автор також звернув увагу на осередок у Покровську, який є рідним містом голови партії. Осередок там очолює депутат міськради Олександр Швайко, який фігурує в базі сайту "Миротворець". Він очолював федерацію боксу в місті, відправляв "тітушок" на Антимайдан, засвітився на сепаратистських мітингах навесні 2014 року.

Олександр Швайко, голова осередку партії в Покровську Фото з ФБ-сторінки "Розумна сила"

Судячи з партійних звітів, розміщених на сайті НАЗК, у 2017 році партія "Розумна сила" отримала 1 мільйон 366 тисяч гривень внесків. З них 1,264 мільйона – від фізичних осіб, переважно від заступника голови партії Олександра Савченка (нижче дивись його розмову з автором). 102 тисячі надійшло від юридичних осіб. Уся сума – від ТОВ "Аудиторська фірма Баланс", власник якої Володимир Купченко має донецьку реєстрацію.

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Витрати партії у 2017-му склали 1,363 мільйона гривень, з яких 616 тисяч – оренда приміщення, 184 тисяч – проведення партійних заходів, 390 тисяч – утримання регіональних відділень партії, 130 тисяч – пропагандистська діяльність.

З фінансового звіту можна побачити, що "Розумна сила" орендує офіс у Києві в ТОВ "Інвестиційна компанія Мост-Кепітал" за ціною, нижчою за ринкову вартість оренди. Власники фірми – Олексій та Анатолій Пишні, є вихідцями з Донецька.

Автор зателефонував за номером, який вказаний у партійному фінансовому звіті до НАЗК. Чоловік, який назвався Сергієм Толчином, повідомив, що перебуває в Донецькій області. Додатковий пошук показав, що він входить до осередку партії в Покровську.

Як видно, партію багато що пов’язує з Донецьком та екс-правоохоронцями, які втратили посади після зміни влади. Проте прямі зв’язки з посадовцями-втікачами та фінансування з Росії у відкритих джерелах не прослідковуються.

Щоправда, у фінансовому звіті існують прогалини. Так, у документі не відображена сума, яка була витрачена на проведення Форуму нацменшин, який у листопаді 2017-го викликав гучний скандал.

"Шабаш сепаратистів"

Проведення форуму нацменшин планувалось у столичному готелі "Хілтон". На ньому мали розглянути закон "Про освіту", а саме його "мовну" 7-му статтю. Через неї офіційному Києву довелося вислухати критику Угорщини, Румунії та Польщі.

Захід мав пройти під егідою "Розумної сили", але тривав менше 20 хвилин. Його зірвали кілька "невідомих у чорному", які називали форум "шабашем сепаратистів".

Суперечливу позицію в чутливих питаннях партія демонструє з перших днів існування. На першому ж своєму з’їзді у жовтні 2016-го "Розумна сила" озвучила свою головну мету – проведення референдуму про позаблоковий статус України. Це, на думку партійців, мало б принести мир. При цьому як приклади в партії згадують такі держави, як Австрія, Швеція та Швейцарія.

Подібні позиції дали підстави голові правління ГО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станіславу Федорчуку вважати, що партія ретранслює меседжі РФ.

"Ця організація є учаcником інформаційної війни проти України. Вони не приховують проросійської позиції, ретранслюють основні меседжі Росії. Чітко зсередини працюють на росіян", – заявив у розмові з УП Федорчук.

Зірваний форум нацменшин Фото з ФБ-сторінки Александра Соловьева

Інформаційну підтримку на початковому етапі діяльності партії надавав телеканал NewsOne. Зокрема, телеканал транслював у прямому ефірі прес-конференцію лідерів після першого з’їзду, а в гостьову студію був запрошений голова партії Соловйов.

Пов’язаною з партією була громадська організація "Інститут миру".

"Ми ставимо перед собою найпершу мету – сформувати в Україні антивоєнний актив для проведення масової антивоєнної агітації", – пояснював голова ГО Максим Ленко мету створення "Інституту миру" навесні 2016-го в сюжеті NewsOne.

За півроку Ленко увійшов до керівництва "Розумної сили". Пізніше зосередився на Інституті.

Максим Ленко Фото з ФБ-сторінки "Інституту миру"

Показово, що до команди "Інституту миру" увійшов телеведучий каналу "Новоросія ТВ" Антон Розенвайт та Юлія Малькіна, яка півтора року провела в окупованому Донецьку і є в базі центру "Миротворець".

Також в "Інституті миру" перебуває екс-регіонал Леонід Кожара, який нині є лідером партії "Соціалісти". Однопартійцями екс-міністра закордонних справ є ще один екс-регіонал Олексій Плотніков, екс-начальник апарату голови СБУ Олександр Сарнацький, кадровик Адміністрації президента Януковича Євген Анопрієнко. Брат останнього за "ДНР" став ректором Донецького національного технічного університету.

На діяльність цих організацій більше року тому звертав увагу проукраїнський активіст з Донбасу Станіслав Федорчук.

"За останній рік, крім різноманітних структур Клименка (екс-міністр доходів і зборів у часи Януковича – УП) була створена ціла мережа партій і громадських структур, які разом кричать про боротьбу за мир, а по суті є філіями російських спецслужб, головна мета яких – реванш "сім'ї" Януковича і повернення до влади. Всі ті, хто був люстрований, збилися в купу завдяки грошам, яких не шкодує Москва", – розповідав Федорчук у березні 2017 року.

"Розумна сила": гроші не брали, меседжі РФ не поширюємо

Автор без попередження відправився в офіс "Розумної сили", який розташований майже в історичному центрі столиці. У цегляному будинку партія займає перший поверх. Зараз у будинку ведуться ремонтні роботи.

Будівля, у якій розташований офіс партії "Розумна сила"

У понеділок ввечері в офісі залишався лише охоронець і один працівник партії. Журналіст УП залишив свій номер телефону. Невдовзі зателефонував прес-секретар партії. У результаті домовилися про зустріч з керівником партії.

Це був заступник голови Олександр Савченко. На відміну від лідера, чоловік краще викладає думки, вільно виходить за рамки партійної лінії. Принаймні, намагається скласти таке враження.

Савченко прийшов на зустріч з журналістом замість участі в круглому столі "Політичні та громадянські права і свободи в Україні", який у цей час проходив у Києві. Серед інших учасників в анонсі заходу зазначалася екс-регіоналка Олена Бондаренко, а серед присутніх була Наталія Вітренко.

Він з ходу називає всі закиди Германа абсурдними. Розповідає про прозоре фінансування і дві перевірки НАЗК, які не виявили порушень.

При цьому запевняє, що ніхто з партії не знайомий з Пивоварником, який, нібито, відповідає у фонді Путіна за дестабілізацію в Україні. Втім, Савченко категорично не заперечує, що жоден представник партії не зустрічався з Германом.

"Герман ходив по всьому ринку України. Він є гендиректором достатньо великого оборонного підприємства. У нас у партії багато юристів, адвокатів. У Германа протягом останніх півроку були питання щодо рейдерських атак. Тому до кінця, які члени партії могли з ним зв’язуватися, я не можу відповісти. Але я можу чітко сказати: якби такі питання були, вони були б пов’язані з однією тематикою – питання законного захисту його підприємств", – розповів УП Савченко.

Олександр Савченко

Щодо фінансування партії, то Савченко пояснює: гроші надходять від бізнесменів-партійців. А видатки на організацію Форуму нацменшин у звіті відсутні через те, що гроші йшли не від партії, а від Фонду "Розумна сила". Бо захід був не партійним.

Заступник голови партії підтверджує інформацію, що представники "Розумної сили" достатньо часто бувають у Білорусі. І прямо каже: літає до сусідньої країни, бо займається різноманітним бізнесом.

Пізніше автор з’ясовує, що бізнесмен Савченко мав або має відношення до 20 бізнес-структур. Так, ще минулого року він обіймав посаду гендиректора ПРАТ "АВЕК Холдинг" Олександра Фельдмана. І до 19 травня 2017 року поєднував цю посаду з діяльністю в партії.

"На останніх переговорах (у Білорусі – УП) мова йшла про те, як продавати туди різне печиво, яке виробляється в Харкові, і, можливо, потрапити до білоруської мережі. Це не є таємницею. Це відкриті подорожі. У мене там купа зустрічей. Якщо говорити про інших членів партії, то частіше їздять у Брюссель, Німеччину та Австрію, ніж у Білорусь", – розповів Савченко.

Також він спростовує зв’язки партійців з екс-чиновниками-втікачами. Зокрема, зв’язок голови партії Соловйова з його екс-начальником, міністром внутрішніх справ Захарченком. Та й кадровий склад партії, каже, формували не за принципом причетності до силових органів.

Щодо ідеології партії, то він згадує україноцентризм. Пояснює партійними гаслами необхідність позаблокового статусу держави. І не погоджується, що це співпадає з меседжами Кремля.

"Я не знаю, які меседжі в Росії. Я думаю, що меседжі в Росії абсолютно зворотні. Вона будує інший блок, у який входить уже кілька країн, у тому числі відносно лояльні до нас сусіди, наприклад, Білорусь", – каже Савченко.

Натомість він однозначно спростовує, що партія є агентом впливу Росії. І ніби дивується, що на фоні подібних закидів до партії не приходять правоохоронці.

"Ви єдині, хто задає нам запитання. Лідер партії сам наполіг, щоб поїхати в СБУ і дати свої пояснення. Це було після першої заяви (Германа – УП). З ким саме він спілкувався, я не можу сказати", – стверджує Савченко.

Наостанок він запевняє, що "Розумна сила" не бере участі в акціях прямої дії. Замість цього організовує круглі столи та обговорення проблем. І планує йти на парламентські вибори. От тільки звідки партія знайде достатньо грошей для національної виборчої кампанії, пояснити не може.

Нарада з керівниками осередків партії Фото з сайту партії "Розумна сила"

Одразу кілька обласних осередків партії мають одну й ту саму юридичну адресу в Києві. Але один з партійних керівників розповідає, що структура організації дуже розгалужена. У стадії реєстрації перебуває 300 осередків по всій країні. Мета – реально дієва мережа, а не партія-пустушка.

У підсумку цього розслідування автор дійшов висновку, що ціла низка громадських об’єднань в Україні, які пов’язані між собою, так чи інакше є цікавими для підтримки зі сторони Росії. Як мінімум.

Як максимум, вони є агентами впливу країни-агресора, бо підтримують вигідний Кремлю інформаційний дискурс всередині країни. В умовах непрозорого фінансування виникають загрози, що такі сили рано чи пізно таки отримають фінансову підтримку з РФ для розширення діяльності та збільшення впливу.

І тут питання вже до українських спецслужб: на якому етапі вони від спостереження і документування потенційно протиправної та небезпечної діяльності перейдуть до протидії агентам впливу? І чи матимуть достатньо доказів, щоб довести співпрацю з спецслужбами сусідньої країни з руйнівною для України метою?

Олексій Братущак