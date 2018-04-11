Розенблата признали потерпевшим в деле, которое ГПУ расследует против НАБУ

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу, заведенному ГПУ о якобы провокации взятки в "янтарном деле".

Об этом говорится в копии постановления суда, которым располагает "Украинская правда".

Согласно документу, суд обязал отменить постановление следователя ГПУ Григоришина Р.М. от 19 октября 2017 по уголовному производству № 420170000000002187 об отказе признать Розенблата пострадавшим, а следователя выполнить требования части 2 статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса.

Постановление не подлежит обжалованию.

Как пояснил УП адвокат Розенблата Алексей Шевчук, после жалобы защиты, было внесено в ЕРДР дело о провокации взятки, которое расследует Генпрокуратура.

Шевчук уточнил, что этим решением Печерский суд признал Розенблата потерпевшим в этом деле.

По словам Шевчука, ГПУ ведет дело против сотрудников НАБУ. Он отказался отвечать на вопрос о том, есть ли подозреваемые в деле.

Согласно части 2 статье 55 УПК права и обязанности потерпевшего признаются с момента подачи заявления о совершении уголовного преступления или заявления о привлечении человека к производству в качестве потерпевшего.

"Украинская правда" обратилась в НАБУ с вопросом, повлияет ли это решение на дело по Розенблата.

В НАБУ отметили, что признание Розенблата потерпевшим не повлияет на их расследование.

"Тезис о том, что признание лица потерпевшим в уголовном производстве, в частности по факту провокации подкупа – это свидетельство доказанности вины в преступном причинении этому лицу морального, физического или имущественного вреда, является ошибочным", - отметили в НАБУ.

"Получение лицом статуса потерпевшего на стадии досудебного расследования напрямую связано с принципом состязательности и создает условия для неотложной реализации соответствующих процессуальных прав и обязанностей", - отметили в НАБУ.

Кроме того, там отметили, что такое решение при осуществлении судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, в отличие от стадии судебного разбирательства, не преследует цели решения дела по существу и не предусматривает исследования всех обстоятельств дела.

"Решение дела по существу, в том числе признание лица виновным в совершении уголовного преступления, не является задачей стадии досудебного расследования. Следовательно, любые утверждения о виновности лица на этом этапе уголовного производства, являются преждевременными и противоречат конституционному принципу презумпции невиновности", - добавили в НАБУ.

Розенблата обвиняют в получении 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыча" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".