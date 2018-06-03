Морпех, который исчез после боя 27 мая, вернулся - ООС

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Воскресенье, 3 июня 2018, 12:52
Фото с Facebook 36 бригады

Морской пехотинец 36 отдельной бригады, который исчез 27 мая после боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении, вернулся в подразделение.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр Операции объединенных сил.

"Военнослужащий, пропавшего во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении.

В пресс-центре не уточняют, где находился военнослужащий в течение недели и почему не выходил на связь.

Как сообщалось, в воскресенье, 27 мая, 36 отдельная бригада морской пехоты заявила об исчезновении военного после боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении.

28 мая представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец сначала заявил, что морпех вернулся в воинскую часть, однако затем опроверг эту информацию.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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