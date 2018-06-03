Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко: Сделайте все возможное

Матери украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии ТВ".

"К вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Мой сын уже пошел на крайнюю меру – голодовку. Хотя до этого он говорил что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", – заявила Людмила Сенцова.

"Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", – заявила в свою очередь Лариса Кольченко.

К президенту РФ Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали: "Саша бы не одобрил… Олег тоже".

14 мая незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, осужденных и незаконно удерживаемых в РФ.

31 мая Александр Кольченко также объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

МОЗ Украины обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

1 и 2 июня в разных городах мира и в Украине проводили глобальную кампанию за освобождение заложников Кремля.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в РФ и в оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены и незаконно удерживаются более 70 граждан Украины.

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