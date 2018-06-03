Минздрав требует от РФ пустить к политзаключенным международных врачей

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Воскресенье, 3 июня 2018, 14:31

Министерство здравоохранения обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины, с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.

Украинская правда
Темы: Супрун Минздрав Росcия политзаключенные Сенцов
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