Министерство здравоохранения обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая.

Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR