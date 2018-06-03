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МОЗ требует от РФ пустить к политзаключенным международных врачей

Воскресенье, 3 июня 2018, 14:31
МОЗ требует от РФ пустить к политзаключенным международных врачей

Министерство здравоохранения обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины, с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.

 

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в РФ и в оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены и незаконно удерживаются более 70 граждан Украины.

Об организации визита к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, украинский омбудсмен Людмила Денисова обращалась к советнику президента РФ Михаилу Федотову. Федотов ответил, что написал соответствующие запросы своему руководству.

Незаконно осужденный в РФ по обвинению в терроризме Александр Кольченко также объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

1 июня Россия в очередной раз отказала во встрече украинского консула с Александром Кольченко.

В конце мая омбудсмен Людмила Денисова обращалась к МККК с просьбой посетить Сенцова и Кольченко в РФ.

1 и 2 июня в разных городах мира и в Украине проводили глобальную кампанию за освобождение заложников Кремля.

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Украинская правда

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Темы: СупрунМинздравРосcияполитзаключенныеСенцов
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