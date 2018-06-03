Минздрав требует от РФ пустить к политзаключенным международных врачей
Министерство здравоохранения обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.
Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая.
Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR— Уляна Супрун (@usuprun) June 3, 2018
"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины, с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.