Украина призвала Австрию "поднять вопрос Сенцова" во время визита Путина в Вену

Посольство Украины в Австрии обратилось к тамошним медиа накануне визита российского президента Владимира Путина с призывом "поднять вопрос Сенцова".

Об этом сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба в Facebook.

По его словам, австрийские медиа получили обращение посольства накануне визита Путина в Австрию.

В обращении подчеркивается, что Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима по надуманному обвинению, голодает более 2 недель.

"Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую ​​возможность", - говорится в обращении.

14 мая незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, осужденных и незаконно удерживаемых в РФ.

МОЗ Украины обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

1 и 2 июня в разных городах мира и в Украине проводили глобальную кампанию за освобождение заложников Кремля.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в РФ и в оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены и незаконно удерживаются более 70 граждан Украины.

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