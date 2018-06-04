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Архиепископ Климент попытается посетить Сенцова, голодающего больше 20 дней

Понедельник, 4 июня 2018, 10:08

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает 4 июня пресс-центр Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"В пятницу, 1 июня, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" г. Лабытнанги в России, где содержится политзаключенный Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и крымскому Клименту (Кусту) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей", – информирует УПЦ КП.

"С благословения патриарха Филарета архиепископ Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова", – добавляет церковь.

УПЦ КП просит всех о молитве за Олега Сенцова и успешном совершение начатого ​​владыкой Климентом доброго дела.

Как сообщалось, Олег Сенцов голодает с 14 мая, выдвигая условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

Алена Рощенко, УП
Темы: СенцовцерковьРосcияполитзаключенные
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