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Кольченко заявил, что будет голодать, "пока хватит здоровья"

Понедельник, 4 июня 2018, 12:12

Украинский политзаключенный Олександр Кольченко находится в медчасти колонии, но утверждает, что будет продолжать голодовку пока "хватит здоровья".

Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур в Facebook.

"Находится Саша в боксе в медчасти (условия там хорошие, мы там были много раз). Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду", - сообщил Щур.

От также добавил, что Кольченко заявил, что "будет держаться, пока здоровья хватит" и его требования остались прежними - освободить Олега Сенцова.

31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

1 июня Россия в очередной раз отказала во встрече украинского консула с Кольченко.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала  не осуждать его, даже если это так.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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Украинская правда
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