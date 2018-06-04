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У Савченко заявили, что результаты детектора лжи от СБУ – ложь

Понедельник, 4 июня 2018, 14:20

Вера Савченко обвинила Службу безопасности Украины в распространении неправдивых результатов тестирования ее сестры Надежды на полиграфе.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Веры Савченко, адвокаты ее сестры пришли к выводу, что, во-первых, вопросы были не для полиграфа, а для обвинения. Кроме того, силовики отказались приобщать к тесту на детекторе вопросы от защиты.

"И сейчас они выдают нам очередной фейк", - подчеркивает она.

По мнению Веры Савченко, СБУ сделала это сообщение именно сейчас, потому что адвокаты Надежды собираются просить о повторном прохождении ею детектора лжи.

"Я думаю, что это работа на опережение. Тут же (подозрительно быстро - ред.) у них появились результаты предыдущего полиграфа", - говорит она.

По словам Веры Савченко, сейчас ее сестра пытается взять нового помощника, поскольку предыдущих к ней не пускают, а у нее накопилось много обращений.

"Надежда взяла сейчас помощника, которая точно не фигурирует ни в каком в деле, свидетелем, потерпевшим или мятежником", - сообщает Вера.

Но, отмечает она, эту кандидатуру еще надо согласовать с СБУ, которая может и отказать.

В то же время в Facebook Вера предположила, что "результатами полиграфа Надежды Савченко Петя&ko отвлекает Ваше внимание от непроголосованного антикоррупционного суда, возможного роспуска ВР и фейково-провальной и позорной на весь мир "спец"-операции "Бабченко ЖИВ".

Как сообщала ранее СБУ, детектор лжи подтвердил истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Савченко НадеждаСБУ
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