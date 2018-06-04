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Снятие ареста с "денег сына Януковича": в действиях судьи не нашли нарушений

Понедельник, 4 июня 2018, 19:20

Прокуратура не увидела нарушений в действиях судьи Екатерины Москаленко, которая сняла арест с денежных средств, связанных с сыном экс-президента Александром Януковичем.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратура на запрос "Украинской правды".

"Ведомости по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 375 УК Украины в ЕРДР не вносились за отсутствием обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении следственным судьей уголовного нарушения", – объяснили в ГПУ.

Таким образом, прокуратура не стала открывать производство по статье 375 – постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

В то же время, 17 апреля судья Печерского райсуда Киева Екатерина Москаленко не прошла квалификационное оценивание.

Высшая квалификационная комиссия судей решила, что Москаленко не соответствует занимаемой должности, и посоветовала Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об ее увольнении.

Судья набрала 634,25 баллов из 1000 максимальных и 670 проходных.

Во время собеседования ВККС вспоминала, среди прочего, ссылку судьей Москаленко на несоответствующую статью в решении относительно журналистки УП во время Евромайдана.

Москаленко пояснила свои действия опиской, которая позже была исправлена отдельным решением.

Также судью спрашивали про решения, которыми она отказала в арестах нескольких чиновников налоговой службы времен Януковича, про состояние ее семьи и тому подобное.

Ранее в ГПУ сообщали, что решается вопрос об открытии дела о законности снятия арестов с "средств Януковича-младшего".

16 апреля 2018 УП опубликовала решения, которыми суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке "ВБР".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже в суде сообщили, что следствие не заявляло о причастности Александра Януковича к счетам, с которых был снят арест.

В то же время в Нацполиции заявили, что у следствия есть все основания полагать, что счета могут быть связаны с Александром Януковичем, а следователь дважды просил ГПУ обратиться в суд за арестом.

В Генпрокуратуре отметили, что об отмене ареста ведомству стало известно только в апреле.

Читайте больше в материале "Экономической правды" "Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда"

Соня Лукашова, для УП
Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
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