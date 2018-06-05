Госизмена Януковича: Свидетели защиты не нашли времени для показаний в суде

Суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича не смог допросить ни одного свидетеля со стороны защиты.

Адвокаты Януковича заявили, что свидетели, которые должны были свидетельствовать в этот день в Оболонском райсуде Киева не смогли это сделать из-за болезни родных, командировки и по другим причинам.

Судья Владислав Девятко несколько раз спросил, будут ли в суде давать показания заявленные защитниками свидетели.

С пятого раза адвокаты сообщили, что свидетель Андрей Рапопорт, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил в Крыму, не сможет свидетельствовать, поскольку у него заболела мать, поэтому попросили его допросить в другой день.

Отмечается, что с 5 по 8 июня суд должен допросить также экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернацкого, пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука, бывшего начальника штаба охраны президента-беглеца Владимира Павленко и экс-руководителя службы безопасности президента Константина Кобзаря.

По словам адвокатов, у них тоже появились обстоятельства, по которым они не смогут свидетельствовать в указанное время.

В частности, Бернацкий не нашел времени приехать на этой неделе, Павленко планирует свидетельствовать из оккупированного Крыма ориентировочно 8 июня, Кобзарь назвал возможную дату для своих показаний с 27 по 30 июня.

Также сообщается, что Ярощук находится в командировке за границей на этой неделе и возможно сможет свидетельствовать на следующей неделе.

В свою очередь прокуроры заявили, что защитники должны предоставить документы, удостоверяющие их слова и призвали суд не полагаться только на их слова.

Судья Девятко спросил сторону защиты, когда она планирует обеспечить допрос других, ранее заявленных свидетелей, в частности, экс-премьера Николая Азарова, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы Службы безопасности Александра Якименко.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что Азаров размышляет о возможности свидетельствовать, а Захарченко и Якименко хотят дать показания, но не получили соответствующих повесток от суда.

Когда же судья попросил адвокатов назвать даты, когда можно будет провести следующие заседания, то оказалось, что в дни, когда сможет свидетельствовать Бернацкий, не смогут присутствовать адвокаты, потому что будут за рубежом.

Принять участие в заседаниях с 9 по 13 июля тоже не смогут, потому что запланировали отпуск и уже купили билеты.

Прокуроры отметили, что защитники уклоняются от выполнения своих обязанностей и суд не должен ни под кого подстраиваться.

"Уважаемые защитники, мы допрашиваем свидетелей со стороны защиты с февраля и за это время допросили только 10 свидетелей. Поэтому прошу определиться, когда мы сможем закончить судебное разбирательство и приступить к дебатам", - обратился к адвокатам судья Девятко.

После длительных переговоров было решено, что суд продолжит заседание 6 и 8 июня в 10.00. Также 21 и 22 июня и 26 и 27 июня в 10.00. Следующие заседания должны состояться с 16 по 20 июля, после чего суд начнет подготовку к судебным прениям.

Во время судебного заседания адвокаты также обратились с заявлениями в суд, в одном из которых пожаловался на то, что Генпрокуратура давит на суд. В частности, защитник Сердюк зачитал отдельные цитаты из интервью заместителя генпрокурора Евгения Енина, где он якобы говорит о том, что суд должен вынести приговор Януковичу в месячный срок.

Судья заявил, что никакого давления на суд нет и не надо "загромождать" судебные заседания лишней информацией.

Также защитники зачитали заявление от Януковича, который пожаловался на то, что с 6 по 11 декабря 2017 года в суде его защитником был назначен государственный адвокат Игорь Ляшенко, с которым он не встречался, не обсуждал стратегию защиты и тот якобы делал заявления, на которые не был уполномочен, чем способствовал стороне обвинения.

Адвокаты от имени экс-президента попросили суд провести повторный пересмотр заявлений, свидетельств и доказательств за тот период.

Судья приобщил это заявление к материалам дела и пообещал предоставить вывод 8 июня.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.