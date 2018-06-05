Восемь партий набирают от 5 до 12% на выборах - опрос

Украинские избиратели готовы провести в парламент 8 политических сил, среди них в лидеры выбивается партия Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В опросе говорится, что среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%).

Далее следуют - партия "Оппозиционный блок" (8,5%), политическая партия "За Жизнь" (8,1%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,8% ).

Вероятно, могут, преодолеть избирательный барьер также Объединение "Самопомощь" (5,1%) и недавно зарегистрированная партия "Слуга народа" (5,0%).

СКРИШОТ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ: МАЙ-2018

По данным исследования, 65% опрошенных сказали, что скорее всего готовы участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, тогда как 19% - не настроены принимать участие в выборах.

Сообщается, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование проводилось с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет.

По данным исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг", в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий, на первом месте из которых ВО "Батькивщина".

Ранее сообщалось, что согласно опросу компании "Социс", семь политических партий могут пройти в Верховную Раду, больше всего голосов набирают ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и партия "Слуга народа" Владимира Зеленского.

В другом опросе "Социса" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, ее поддерживает 8,9% опрошенных респондентов. В то же время за Петра Порошенко проголосовали бы 7,9% опрошенных.

Также результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствовали о том, что если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы поддержали бы партию "ВО "Батькивщина".

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