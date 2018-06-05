Сенцов написал письмо лидерам "Большой семерки"

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Вторник, 5 июня 2018, 17:30

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который 23-й день голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на копию письма, полученную от сестры политзаключенного Натальи Каплан.

В нем Олег призывает страны G7 не сосредотачиваться только на нем в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне, а поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!" - пишет он.

 

Дополняется...

Темы: Сенцов политзаключенные мир Росcия
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