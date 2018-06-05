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На суде по делу первого нападения на Окуеву и Осмаева зачитали обвинительный акт

Вторник, 5 июня 2018, 23:32

В Подольском районном суде г. Киева по делу касательно покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой осуществили отбор присяжных и приведение к присяге, а также зачитали обвинительный акт.

Об этом сообщила адвокат Адама Осмаева Марина Мацегора в Facebook.

"Обвиняемый Денисултанов, он же Кринари, он же Дакар, он же Курмакаев, он же Цебро, он же Вернер вину не признал на 100%, просил фактов и закона. Показания согласился предоставить после изучения материалов дела. Ждем", - написала она.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила, шо в начале заседания судом был оглашен список из 7 присяжных.

"С которых пятеро было в дальнейшем выбрано для формирования суда присяжных. Из этих пяти человек автоматическим распределением были выбраны трое основных присяжных и двое запасных. Также в суд присяжных вошли двое профессиональных судей", - рассказала пресс-секретарь.

Первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.

По версии следствия, нападающий назвался французским журналистом газеты "Le Mond" Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелил в ответ.

Раненых Осмаева и нападающего отправили в больницу.

У "журналиста" также обнаружили документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападающий, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины – не Александр Дакар "а совсем другое лицо, регулярно ездившее в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является Артуром Денисултановым-Курмакаевым, киллером по прозвищу "Динго".

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.

Украинская правда
Темы: судубийство
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