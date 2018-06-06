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Балух за голодовку потерял 30 кг, мы начинали его терять – адвокат

Среда, 6 июня 2018, 14:09
Балух за голодовку потерял 30 кг, мы начинали его терять – адвокат
Krymr.org

Украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса.

Об этом адвокат Ольга Динзе сообщила 6 июня на пресс-конференции в Киеве, передает "Крым Реалии".

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг", – сказала она.

"Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", – отметила Динзе.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Еще в марте, после объявления голодовки, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где есть видеонаблюдение и еще один заключенный, которому приносят еду.

В апреле 22 нардепы направили коллективное обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку, но он отказывался.

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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