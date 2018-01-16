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Оккупанты Крыма влепили Балуху почти 4 года колонии – за флаг Украины

Вторник, 16 января 2018, 13:10
Владимир Балух
crimeahrg.org

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", уточняя, что в гривнах этот штраф составляет порядка 4,6 тысяч.

Перед оглашением приговора Балух на камеру пожелал Украине не сдаваться.

Он не считает себя жертвой и уверен: "Все будет нормально, все будет Майдан".

Ранее российский прокурор просил для Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тысяч гривен).

Во время своего заключительного слова на заседании 15 января Балух заявил, что дело против него "сфабриковано в связи с его политической позицией" и это не заставит его любить "новую Родину".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украина Марьяна Беца заявила в Twitter: "Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест".

"Будем усиливать международное давление на РФ по освобождению Балуха", – добавила она.

Как известно, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человекасуд
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