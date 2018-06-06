Парубий об Антикоррупционном суде: Завтра будет решающий день

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть менее 100 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде и 7 июня на утреннем пленарном заседании он будет проголосован.

Об этом он заявил в среду, закрывая утреннее заседание парламента.

По его словам, сейчас комитет по правовой политике и правосудие должен согласовать все позиции, а утром в четверг нардепы начнут заседание с рассмотрения последних поправок.

"Поправок остается немного, буквально 55-70. И поэтому завтра призываю всех к максимальной мобилизации", - сказал Парубий.

"Завтра к обеду будет голосование за Высший антикоррупционный суд, поэтому я призываю все фракции, всех народных депутатов завтра прибыть в зал. Это будет важный и решающий день не только на этой неделе, а и на этом этапе деятельности Верховной Рады Украины", - добавил он.

Перед этим позапракцийний депутат Владислав Голуб заявил, что большинство конституционного состава депутатов в среду отсутствовала в парламенте, поэтому рассмотрение поправок к законопроекту он считает профанацией и снял свои правки с дальнейшего рассмотрения в этот день.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суде не будет проголосован, то он уйдет в отставку.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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