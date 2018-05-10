Человек Порошенко в комитете ВР блокирует создание Антикоррупционного суда - ЦПК

Президент Петр Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде через председателя в парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия и члена фракции "БПП" Руслана Князевича.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его мнению, президент через депутатов пытается затянуть создание Антикоррупционного суда и при этом "сохранить лицо" перед международными партнерами.

Он отметил, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об Антикоррупционном суде еще 1 марта, после чего поступило почти 2000 поправок к нему, но комитет по вопросам правовой политики и правосудия во главе с Князевичем до сих пор их не рассмотрел.

Шабунин отметил, что Князевич - член фракции БПП и доверенное лицо Порошенко, юрист и представитель БПП в ЦИК на выборах 2014 и представитель президента в Верховной Раде (июнь 2014 - январь 2015 года). А 14 из 32 депутатов комитета - тоже из президентской фракции.

По его данным, с 15 марта состоялось лишь 5 заседаний и встреч комитета, но при них речь об Антикоррупционном суде, которого требуют МВФ, ЕС, не шла.

"Ни на одном из заседаний комитет не то, что не стал рассматривать почти 2000 поправок к законопроекту, а даже не удосужился создать рабочую группу для работы с поправками", - заявил Шабунин.

Кроме того, он добавил, что только 11 апреля Князевич вместо заседания комитета провел закрытое совещание, на котором раздал сравнительную таблицу поправок к законопроекту и отпустил депутатов "думать о концепции Антикоррупционного суда в видении фракций".

"Это тогда, когда за законопроект уже проголосовали в первом чтении, когда есть четкие рекомендации Венецианской комиссии и все предложения фракций уже поданы", - отметил активист.

По его словам, такая позиция Князевича вероятно говорит о том, что ему известно "о неискренности обещаний" президента.

"Проблема не только в том, что Украина нуждается в создании Антикоррупционного суда, чтобы топ-коррупционеры наконец ответили за награбленное. Если законопроект об антикоррупционном суде не примут до конца сессии, Украина точно не получит очередной транш МВФ", - заверил Шабунин.

Он добавил, что без этих денег Украину может ожидать глубокий финансовый кризис и разрушение экономики из-за невозможности выплатить обязательства по внешним долгам.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Как сообщалось, проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Первый замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец выразил мнение, что Верховная Рада может принять в целом закон об Антикоррупционном суде в мае.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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