Отставку Данилюка поддержал профильный комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Об этом "Украинской правде" сообщил член комитета, народный депутат Юрий Левченко.

По его словам, соответствующее голосование состоялось в среду, 6 июня.

При этом Левченко подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса происходило с грубым нарушением процедуры: во-первых, документ не прошел соответствующее предварительное рассмотрение, во-вторых, самого министра не было на комитете, и он не имел возможности выразить свою точку зрения.

"Поэтому сам я воздержался, хотя и считаю, что Данилюк должен уйти", - пояснил он.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Евгений Кизилов, УП