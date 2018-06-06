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Отставку Данилюка поддержал профильный комитет

Среда, 6 июня 2018, 17:57
Отставку Данилюка поддержал профильный комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Об этом "Украинской правде" сообщил член комитета, народный депутат Юрий Левченко.

По его словам, соответствующее голосование состоялось в среду, 6 июня.

При этом Левченко подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса происходило с грубым нарушением процедуры: во-первых, документ не прошел соответствующее предварительное рассмотрение, во-вторых, самого министра не было на комитете, и он не имел возможности выразить свою точку зрения.

"Поэтому сам я воздержался, хотя и считаю, что Данилюк должен уйти", - пояснил он.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Александр ДанилюкувольнениеВерховная РадаМинфин
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