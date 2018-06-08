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Парубий говорит, что фаны футбола рискуют оказаться в плену террористов РФ

Пятница, 8 июня 2018, 10:54

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество и граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Об этом он сказал, отрывая заседание парламента 8 июня.

"Чемпионат должен быть большим спортивным праздником для всех любителей футбола... но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины и против Грузии, и против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России", – сказал спикер.

Парубий также предостерег всех украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, из-за реальной опасности быть захваченным в плен российскими террористами.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

В то же время 7 июня Раде не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня этот проект постановления. Следующая неделя – непленарная, таким образом парламент не сможет запретить трансляцию.

Чемпионат мира по футболу должен стартовать 14 июня в Российской Федерации.

Несмотря на предостережения МИД и Госпогранслужбы, около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины отказалась от трансляции ЧМ 2018.

В то же время права на трансляцию выкупил телеканал "Интер".

Украинская правда
Темы: футболРосcия
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