Парубий говорит, что фаны футбола рискуют оказаться в плену террористов РФ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество и граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.



Об этом он сказал, отрывая заседание парламента 8 июня.



"Чемпионат должен быть большим спортивным праздником для всех любителей футбола... но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины и против Грузии, и против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России", – сказал спикер.



Парубий также предостерег всех украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, из-за реальной опасности быть захваченным в плен российскими террористами.



6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.



В то же время 7 июня Раде не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня этот проект постановления. Следующая неделя – непленарная, таким образом парламент не сможет запретить трансляцию.



Чемпионат мира по футболу должен стартовать 14 июня в Российской Федерации.

Несмотря на предостережения МИД и Госпогранслужбы, около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины отказалась от трансляции ЧМ 2018.



В то же время права на трансляцию выкупил телеканал "Интер".