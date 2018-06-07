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Рада уже не сможет запретить трансляцию ЧМ по России

Четверг, 7 июня 2018, 21:11
Рада уже не сможет запретить трансляцию ЧМ по России

В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу в РФ.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Червакова в Facebook.

"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включили в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюк, Мосийчука и Лозового - в помойку", - отметила нардеп.

Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

30 мая стало известно, что телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Национальная общественная телекомпания Украины от трансляции отказалась.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Государственная пограничная служба неоднократно советовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывали болельщиков,особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года вРоссии.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадафутболРосcия
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