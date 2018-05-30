Телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России.

Об этом "Украинской правде" сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, переговоры длились четыре месяца, были сложными, но во вторник, 29 мая, соглашение было достигнуто.

Аласания добавил, что "Интер" приобрел эксклюзивные права на весь пакет для трансляции ЧМ-2018 и будет единственным телеканалом, который покажет футбольные матчи в РФ.

Конечным бенефициарным владельцем телеканала "Интер" является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.



Акционером медиагруппы является также заместитель председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.



Редакционная политика телеканала неоднократно вызывала возмущение и приводила к акциям протеста под "Интером".



Так обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который показывал телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".



"Интер" также регулярно демонстрирует советские фильмы с российскими актерами и режиссерами из "черного списка".

Как сообщалось, Чемпионат мира по футболу 2018 года начнется 14 июня, а матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Также сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России.

Ранее ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018.

Государственная пограничная служба в очередной раз посоветовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Британские власти предлагали коллективный бойкот Мундиаля в России. Из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Лондоне официальные лица Великобритании отказались ехать на чемпионат в РФ.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывали болельщиков,особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года вРоссии.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу встрану,которая осуществляет военную агрессию против Украины.