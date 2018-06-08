У Кличко говорят, что упрямство "Нафтогаза" приведет к техногенной катастрофе

Киевская власть предлагает НАК "Нафтогаз Украины" разобраться с вопросом долгов ПАО "Киевэнерго" после заключения договора с КП "Киевтеплоэнерго".

Об этом на брифинге 8 июня заявил заместитель мэра столицы Петр Пантелеев, сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день около 200 объектов отключены, ведь отсутствует договор с "Нафтогазом"", - сказал он.

Пантелеев напомнил, что "Нафтогаз" отказался заключать договор с КП, пока оно не возьмет на себя долги "Киевэнерго".

"Учитывая то, что речь идет о больших средствах и сумма долга не выяснена, предприятие должно принять всю сумму долга. По нашему мнению, это невозможно. Мы предлагаем заключить договор, чтобы киевлянам подавалась горячая вода, и тем временем решать вопрос долга", - пояснил чиновник.

Он также добавил, что с 1 августа в управление "Киевтеплоэнерго" также переходит ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло и горячую воду, но и электроэнергию.

"Если этот вопрос не будет решен, будет техногенная катастрофа. Электроэнергии кольца не хватает. Остановка ТЭЦ недопустима", - отметил Пантелеев.

Он также сообщил, что КГГА привлекла к решению вопроса депутатов, а также наблюдательный совет "Нафтогаза" и предлагает реструктуризировать долг "Киевэнерго" до 2021 года после согласования его окончательной суммы.

"Сначала надо определить сумму долга, а затем его реструктуризировать", - подытожил Пантелеев.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что в соответствии с законом "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

24 мая в Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".

6 июня депутаты Киевсовета проголосовали за обращение к НАК "Нафтогаз Украины" с требованием немедленно подписать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам и пригрозили прибегнуть к радикальным действиям.

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предложил мэру Киева Виталию Кличко принять участие в теледебатах, чтобы доказать свою правоту в вопросе передачи Киеву долгов "Киевэнерго" за газ.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".